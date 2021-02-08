Ново-Огарево, Московская область, 8 февраля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Россия подтвердила свои лидерские позиции в мировой науке, разработав за кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «День российской науки: Путин открывает реактор ПИК и совещается с учёными»

«Здесь хочу привести конкретный пример: благодаря нашим учёным Россия занимает лидирующие позиции в мире — не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем — в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна в мире, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки», — заявил Путин.

«Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но ещё значимее то, что на основе мы смогли развернуть производство вакцины, организовать массовую вакцинацию. Тем самым, благодаря совместным усилиям учёных, отечественных компаний, государства, величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира», — указал он.