Москва, 8 февраля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Из всех отраслей российской экономики, дефицит рабочей силы особенно больно ударил по строительной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала новость о том, что на московских строительных площадках зафиксирована нехватка рабочей силы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

«За последнее десятилетие во многих сферах экономики ощущался дефицит рабочей силы, и в наибольшей степени в строительстве. Это подтверждается и максимально выделяемой квотой [на привлечение мигрантов] для этой отрасти — до 80%, в то время как для других сфер — до 50%. Особенно большая потребность в иностранных строителях рабочих стала ощущаться в 2019 году, когда запускались многие строительные площадки. А в 2020 году из-за пандемии и большого сокращения мигрантов строительная отрасль оказалась в серьезном кризисе, связанном с дефицитом рабочих строительных профессий. Сократить дефицит за счет внутренней рабочей силы сейчас не представляется возможным», — сказал Иванова-Швец.

По ее словам, на российском рынке труда готовых специалистов нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ситуация в строительной отрасли РФ усугубляется ограничениями на максимально допустимую долю иностранных сотрудников.