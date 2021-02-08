Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Петербурге у жителя отобрали львенка. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора Львенок

Маленькую львицу зовут Киара, ее использовали для фотосессий. У владельца — индивидуального предпринимателя — ее изъяли 7 февраля. Теперь предстоит рассмотреть дело об административном правонарушении.

«Животное в Санкт-Петербург привезли из Подмосковья», — уточнили в управлении.

Проверку вместе с Росприроднадзором учинили сотрудники природоохранной прокуратуры Петербурга и полиции. Специалисты полагают, что львенку не более полугода, тогда как владелец предоставил документы на годовалого льва.

Львенка доставили в центр реабилитации диких животных «Велес», где его осмотрели ветеринары. Видимых увечий на теле животного не обнаружилось.

Напомним, животные из списка запрещённых к содержанию в неволе могут находиться у владельцев до наступления естественной гибели при условии, что приобретены до 1 января 2020 года и соблюдаются требования к их содержанию. Таким образом, вероятно, владелец Киары «припозднился» минимум на полгода.