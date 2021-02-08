Калуга, 8 февраля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Свыше 1,7 млрд рублей будет направлено в 2021 году в Калужской области на выполнение национального проекта «Образование» — на обновление содержания и инфраструктуры образования, подготовку профессиональных кадров, повышение квалификации педагогических работников и создание наиболее эффективных механизмов управления сферой. Об этом 8 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.

Николай Богданов-Бельский. Вдохновение (фрагмент)

Калужская региональная составляющая нацпроекта «Образование» представлена семью проектами: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Новые возможности для каждого», а также новым проектом «Патриотическое воспитание». В 2021 году обновится материально-техническая база ещё в двух государственных школах-интернатах. В системе дошкольного образования появится еще не менее тысячи новых мест, в том числе 425 — для детей в возрасте до трех лет. Новые детские сады будут построены в Калуге, Обнинске, Перемышльском, Боровском и Малоярославецком районах. Строятся новые школы в Кондрово Дзержинского района и в микрорайоне Кубяка в Калуге. Строится новая школа в Медыни (сдача — в 2022 году). В планах — строительство еще двух школ в Калуге и Малоярославце.

В 2021 году будет продолжено оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям. Большое внимание планируется уделить внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников. В 2021 году в регионе будет создано ещё 44 «Точки роста», «Кванториум» на базе школы № 25 Калуги, региональный центр поддержки одаренных детей на базе лагеря «Сокол». В рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды 152 школы области оснастят современным цифровым оборудованием.

Планируется увеличить охват детей и молодежи области мероприятиями патриотической направленности. В 2021 году предусмотрено проведение регионального этапа всероссийского проекта «Диалоги с Героями», областной акции «Вахта Памяти», областных военно-спортивных игр и мероприятий для патриотических клубов и объединений.