Москва, 8 февраля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Жители России считают основным достижением отечественной и мировой науки последних лет борьбу с коронавирусом. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 8 февраля на сайте организации.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

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Борьба с коронавирусом и разработка вакцины — такой вариант выбрали 16% респондентов. На втором месте — военные разработки, новая техника, ВПК и вооружение, этот вариант выбрали ещё 10% опрошенных.

Далее идут варианты: разработка новых видов лекарств и вакцин (8%), а также космонавтика, исследование космоса и полеты в космос (7%).

При этом 31% респондентов полагает, что Россия так или иначе опережает остальной мир по развитию науки. Ещё 34% считают, что Россия, напротив, несколько отстаёт, а 21% — что отстаёт значительно.

Развитию отечественной науки мешает недостаточное финансирование, так полагают 56% опрошенных. Ещё 34% респондентов считают, что финансовые вливания не обеспечат развития без повышения компетентности учёных.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 30 января 2021 года с участием 1600 жителей России старше 18 лет.