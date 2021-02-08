Москва, 8 февраля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Уже в нынешнем году режим ношения защитных масок в России может быть отменен в случае, если жители страны будут соблюдать необходимые меры профилактики. Об этом 8 февраля сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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"Самое главное сейчас — не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Пшеничная уточнила, что для того, чтобы эпидемия прекратилась, как минимум у 60−70% населения должен быть иммунитет к коронавирусной инфекции.

«Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости», — отметила эпидемиолог.

Кроме того, она добавила, что последнее обстоятельство может быть косвенным свидетельством роста иммунной прослойки населения страны, которая, по мнению Пшеничной, продолжает быстро увеличиваться в результате широкомасштабной вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки в России было выявлено 15 916 новых носителей коронавируса, что является минимальным числом с 21 октября прошлого года.