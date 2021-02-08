Спас-Деменск, Калужская область, 8 февраля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В ночь на 8 февраля 2021 года в деревни Кузёмки Спас-Деменского района произошло возгорание частного жилого дома. Деревянный дом сгорел до основания, при разборе завалов обнаружено тело мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Сельский дом после пожара

По предварительным данным, погибшим является 45-летний хозяин дома. Со слов соседей известно, что мужчина не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Дом имел печное отопление, тело погибшего находилось около печи.

Ранее, 7 февраля, в одном из частных домов деревни Верхний Волок Сухиничского района на пожаре погиб 61-летний мужчина. Причина возгорания дома устанавливается, предположительно, им стало неосторожное обращение с открытым источником огня.