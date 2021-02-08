Москва, 8 февраля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. С высокой вероятностью уже можно утверждать, что эпидемия пандемии коронавируса в России прошла свой пик в конце 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Сегодня ежедневный прирост новых случаев заболеваний в стране стабильно ниже 17 тысяч, очень высокий наблюдается процент выздоровевших пациентов.

Однако количество выявленных случаев заболеваний в России уже во второй половине февраля может преодолеть уровень 4 млн человек.

Сегодня важно избежать всплеска заболеваемости, как минимум в начале весеннего сезона и соблюдать все рекомендованные санитарно-эпидемиологические ограничения.

Наличие нескольких вакцин против коронавируса в России — это надежда на окончательную победу над пандемией.

Сегодня очень важна растущая статистика по охвату населения вакцинацией: пока она значительно ниже 1% от общего количество населения, а в том же Израиле уже превышает 30%.

При реализации положительного сценария, вероятно, первые ограничения будут сниматься к лету», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от появления у населения Земли иммунитета к коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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