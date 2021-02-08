Мельбурн, Австралия, 8 февраля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:7).

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Грачёва один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 25 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, 11 ошибок на подаче и 4 из 7 брейков.

Во втором круге турнира Грачёва сыграет с ещё одной российской теннисисткой — Вероникой Кудерметовой.

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