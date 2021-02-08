Архангельск, 8 февраля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Коммунальные службы Архангельска ведут борьбу с последствиями снегопада — за неделю c городских улиц вывезли 12 тысяч тонн снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Arhcity.ru Уборка снега в Архангельске

По словам гендиректора компании-подрядчика АО «Мезенское дорожное управление» Александра Сорокина, сегодня основные усилия направлены на ликвидацию последствий утреннего снегопада.

«Сейчас для этого задействованы 80 единиц техники и 30 дорожных рабочих в двух сменах. Работы по выполнению поставленной задачи рассчитываем завершить в течение текущего дня», — сообщил Сорокин.

По данным синоптиков, уже завтра, 9 февраля, обильные снегопады в Архангельской области сменит ясная и морозная погода, температура воздуха в некоторых районах опустится до — 38.