Калуга, 8 февраля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены три летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 8 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Калуги, 1952 и 1967 годов рождения, и житель Козельского района 1949 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 231 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.