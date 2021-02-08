Калуга, 8 февраля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 152 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 февраля. Днём ранее, 7 февраля, в регионе было зарегистрировано 149 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 194 человек, 2051 человек находится на лечении, 24 тыс. 912 человек выздоровели, 231 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (425), в Обнинске (202), Боровском (131) и Кировском (105) районах.