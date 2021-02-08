Чита, 8 февраля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять порядка 200 новых носителей коронавируса, пристальное внимание медиков направлено на пациентов в возрасте от 65-ти лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

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Как пояснила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова, таких граждан госпитализируют в моностационары в первую очередь, даже при наличии подтверждённого теста на коронавирус в легкой степени.

«Сейчас в моностационарах находится 502 человека, кто находится в зоне риска. В связи с тем, что коечный фонд понемногу освобождается, и граждане, имеющие хронические заболевания и лица старше 65 лет являются приоритетными при госпитализации», — отметила Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 8 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 36 043 человека, причём 596 из них обнаружили за выходные дни (6−7 февраля 2021 года).

Всего в регионе функционирует 12 моностационаров (в Чите — 5, в районах края — 7). Общий коечный фонд составляет 1395 мест (заполнено 90,7%). По методическим рекомендациям Минздрава РФ, регионам следует иметь ориентировочно 10% от общего коечного фонда в резерве.

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