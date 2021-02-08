Белград, 8 февраля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Всё, что новый президент США Джо Байден сказал о России в своей речи о приоритетах американской внешней политики, не является сюрпризом. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Напомним, что 4 февраля Байден выступил в Госдепартаменте США с программной речью по внешней политике. Он заявил, что США больше не будут закрывать глаза на «агрессивные действия России» и заставят ее «платить за всё». Байден добавил, что теперь государство будет эффективнее работать с «партнерами-единомышленниками» по вопросу РФ.

По мнению эксперта, те четыре года, пока Дональд Трамп занимал пост президента США, для России были своеобразной передышкой, которую она могла использовать и лучше для защиты собственных интересов.

«Теперь Россия недвусмысленно окажется под жестоким ударом. Попытки Запада дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России с помощью протестов не закончатся, также нельзя ожидать стабилизации ситуации в Белоруссии и на Украине. США сделают всё, чтобы все болевые точки России воспалились одновременно, включая Молдавию, отношения с Турцией, Ближний Восток и Балканы», — полагает эксперт.

По мнению Стевана Гайича, американцы попытаются играть на настроениях населения и будут всячески подогревать протесты для того, чтобы минимум — привести к власти в России подконтрольную им элиту, а максимум — развалить страну.

«Москва сама за эти четыре года многое упустила много возможностей, прежде всего на украинском и белорусском направлении. Получается, что Россия или объединит вокруг себя обе эти страны, или хаос, который там воцарился, перейдёт на её территорию. Можно сказать, что в некотором смысле это уже произошло. Правящая элита повела себя несерьезно, так как она постоянно кричала о грядущем майдане, что, по поему мнению, весьма ошибочно — не надо кричать, надо действовать конкретно», — отметил Гайич.

Положительным моментом в российско-американских отношениях политолог считает продление договора СНВ-3. При этом он допустил, что на это решение администрации могла повлиять позиция американского военного руководства.

«Но, несмотря на это, я ожидаю давления прежде всего на Россию, а потом и на Китай. На Китай потому, что еще администрация Барака Обамы в 2011 году заявляла о том, что США должны перебросить большую часть своей армии в Тихоокеанский регион, так как именно он теперь в фокусе», — напомнил эксперт.

Гайич также обратил внимание на то, что в последнее время Запад всё чаще жалуется на усиление российского влияния на Балканах.

«Каждый раз, когда слышу историю о некоем большом влиянии России на Балканах, я понимаю, что очередная балканская банановая республика вскоре вступит в НАТО. Так было и в 2016 году перед вступлением Черногории в альянс, так было и совсем недавно перед вступлением в НАТО Северной Македонии. Запад использует какие-то медийные поводы, которые свидетельствуют об определенном присутствии России на Балканах, раздувает их до невероятных размеров, а потом, под предлогом сопротивления Москве, предпринимает намного более радикальные шаги», — пояснил политолог.

Эксперт не исключил, что следующим в НАТО вступит сепаратистское Косово. При этом в свете последних заявлений его лидеров о присоединении к Албании, оно может вступить в альянс не самостоятельно, а как часть Албании. «Я искреннее надеюсь, что эти опасения всё-таки окажутся неоправданными», — добавил Гайич.

По мнению сербского политолога, России необходимо намного серьезнее заняться Балканами, если она желает сохранить в регионе хоть какое-то влияние.

«Во время правления Трампа в Черногории пошатнулся режим Мило Джукановича, и это скажется и на других странах региона. Теперь у всех влиятельных государств есть шанс вернуть свои позиции на Балканах. Что касается конкретно России, с балканским регионом ее связывают два международных документа. Первый и более важный — это Резолюция 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, а второй — это Дейтонское соглашение, которое на самом деле гарантирует существование Республики Сербской. Всё остальное — российские инвестиции, культурное влияние — мало что значит в сравнении с этими двумя документами», — подытожил Стеван Гайич.