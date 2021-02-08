Москва, 8 февраля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Чистая прибыль нефтяной компании «Зарубежнефть», ведущей добычу углеводородов в России и за рубежом, по итогам 2020 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности составила свыше 10 млрд руб.

АО «Зарубежнефть» «Зарубежнефть» показала положительный финансовый результат в 2020 году

Как отмечают в компании, ее стабильную работу поддержала, прежде всего, ранее сделанная ставка на диверсификацию своей деятельности. На этом фоне, в том числе, в международных проектах она смогла показать положительный результат в то время, как в отрасли сложилась тенденция к сокращению активности ввиду снижения мирового спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса — в 2020 году «черное золото» упало в цене на 35%, с 63,9 доллара за баррель в 2019 году до 41,7 доллара за баррель.

Так, повышение эффективности работы на проекте по добыче сверхвязкой нефти на Кубе, активное развитие нового проекта в Узбекистане, полная цифровизация производства на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе и начало экспорта нефти посредством онлайн-аукционов — часть проектов, которые помогли компании сохранить темпы развития 2019 года и достичь таких же результатов в 2020 году, что и до введения эпидемиологических и экономических ограничений, подчеркнули в «Зарубежнефти».

"2020 год стал годом новых вызовов, как для всего мира, так и для нефтегазовой отрасли, в частности, — заявил генеральный директор компании Сергей Кудряшов. — «Зарубежнефть» оказалась в высокой степени готова к ним — удалось оперативно и эффективно отреагировать на падающие цены на нефть и обеспечить положительные финансовые результаты. Удалось организовать эффективную работу всех предприятий группы компаний в тех странах мира, где мы осуществляем операционную деятельность — как на производственных площадках, так и в офисах компании удалось не допустить заражений новой коронавирусной инфекцией. Помимо этого, компании удалось выполнить намеченные производственные планы и войти в новые активы».

В результате «Зарубежнефть» продолжила четвертый год подряд увеличивать сумму дивидендных отчислений в бюджет Российской Федерации — своего единственного акционера — и в минувшем году эта сумма была рекордной — 6,7 млрд руб.

Сегодня «Зарубежнефть» продолжает работу на шельфе Вьетнама в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро», разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе в рамках совместной компании «Русвьетпетро» и на условиях совместного раздела продукции по Харьягинскому месторождению, развивает применение новых технологий при разработке месторождений на Кубе и ведет активную деятельность в сегменте по нефтепереработке и сбыту на территории Сербской Республики (Босния и Герцеговина).