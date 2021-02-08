Москва, 8 февраля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Кремле считают, что Украина является частью русского мира, заявил 8 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Москва может только осудить соответствующие действия украинской власти в отношении телеканалов. В Кремле считают, что эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ» и на эту ситуацию должны обратить внимание международные организации.

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