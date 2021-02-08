Москва, 8 февраля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Предоставление льгот детям силовиков при поступлении в вузы — это правильная идея, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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«Во всем мире люди, которые работают на государство, а тем более служат ему в силовых структурах, имеют льготы. Часто это касается и их детей. Речь идет о формировании офицерских династий.

Надо помнить еще один важный момент. 30 лет назад, когда рухнул СССР, силовики оказались брошенными государством.

Лучшие кадры нашли себе применение в появившихся тогда коммерческих банках, холдингах, созданных на базе приватизированных предприятий, и т. д.

Однако кто-то пошел в криминал, а кто-то не смог найти себя в новой жизни и стал нищим.

Государство в долгу перед этими людьми. Льготы для детей — очень правильная идея», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило законопроект, внесенный в Госдуму депутатами во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия»), о предоставлении льгот детям сотрудников силовых ведомств при поступлении в вузы.

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