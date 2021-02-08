Варшава, 8 февраля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Польское Бюро экономической информации провело исследование «Защита личных данных во время пандемии», в ходе которого выяснилось, что жители Польши в последнее время стали больше опасаться покушений на собственную информационную безопасность со стороны хакеров. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Так, опасения по поводу хакерских атак выразили 25% опрошенных жителей Польши, в то время как полгода назад в рамках аналогичного исследования о таких опасениях заявили 20,6% респондентов.

Отмечается, что в то же время у почти 20% опрошенных не установлена даже базовая антивирусная система. Шесть месяцев назад количество таких людей было аналогичным.

«Проблема заключается не только в пятой части общества, которая легкомысленно относится к собственным данным, но и в том, что за шесть месяцев их количество не сократилось. То есть, значительная часть общества по-прежнему легкомысленно относится к кибербезопасности», — заявил Бартломей Дрозд, руководитель Бюро экономической информации.

Исследование было проведено 4−5 февраля текущего года. В нем приняли участие 1 080 взрослых жителей Польши.