Чебоксары, 8 февраля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Чувашии в январе инфляция составила 1%, рост произошёл за счёт подорожания овощей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 февраля, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.

Cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

Говоря о ценах на продукты питания, глава минэкономразвития отметил, что «приоритетным для нас является вопрос цены» на сахар и подсолнечное масло. В рамках федеральных решений были подписаны соответствующие соглашения с производителями и торговыми сетями. По словам министра, «в данный момент более 100 предприятий соблюдают условия соглашения». Сколько нарушителей, Дмитрий Краснов не уточнил.

«Принятые меры позволили стабилизировать динамику цен на соответствующие продовольственные товары в январе 2021 года, на сахар даже снизились незначительно — на 1%. Оставались относительно стабильными цены на подсолнечное масло», — проинформировал вице-премьер.

По его словам, из перечня социально значимых товаров снизились цены на яйца, колбасу, молоко цельное, макаронные изделия.

«В январе инфляция в Чувашской Республике составила 1%. Основной вклад в инфляцию в январе внесла плодоовощная продукция: рост в диапазоне от 2% на яблоки до 20% на помидоры. Также отмечен рост цен на транспортные услуги», — отметил Дмитрий Краснов.