Джакарта, 8 февраля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Результаты исследования показали, что 62,9% жителей Индонезии довольны политикой президента Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Рейтинг президента Индонезии упал более чем на 5% за последний год.

«Это самый низкий уровень одобрения политики президента с июня 2016 года», — заявил индонезийский исследователь Бурхануддин Мухтади.

В июне 2016 года президента поддерживали 67,1% жителей. Самый низкий рейтинг зафиксирован в январе 2015 года, а именно 40,7%.

По данным исследования, 5,1% респондентов в Индонезии очень довольны работой Джоко Видодо, 57,8% выразили удовлетворение. Между тем 33% респондентов выразили недовольство. Еще 2,6% заявили, что они очень недовольны политикой президента.

Напомним, опрос проводился компанией Indonesia Polit Indicators в начале февраля 2021 года. Опрос проводился среди 1200 респондентов в 34 провинциях Индонезии.

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