Обнинск, Калужская область, 8 февраля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Порядка 1,4 млрд рублей составили за 2020 год доходы от научной деятельности на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина в Обнинске Калужской области. Это пятая часть годового оборота предприятия, размер которого прогнозируется на уровне 6,5 млрд рублей, сообщает 8 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru Научной и исследовательской работой на ОНПП «Технология» занят 731 сотрудник, в том числе 69 кандидатов и докторов наук.

В 2020 году предприятие стало лидером научной деятельности Госкорпорации Ростех. «Технология» обладает исключительными правами на 400 объектов интеллектуальной собственности. За 2020 год получено 50 патентов на изобретения, еще на 30 поданы заявки. В 2021 году «Технология» приступит к выполнению еще четырех новых научно-исследовательских работы с общим объемом финансирования 853 млн рублей.

«Рост доходов от исследовательских работ — одна из стратегических целей предприятия. Кроме того, развитие научной компоненты является основой конкурентоспособности и гарантией выполнения поставленных перед предприятием как Государственным научным центром Российской Федерации задач», — сказал Андрей Силкин.

Научной и исследовательской работой на ОНПП «Технология» занят 731 сотрудник, в том числе 69 кандидатов и докторов наук. Предприятие обладает уникальным опытно-экспериментальным оборудованием, результаты научных исследований «Технологии» имеют международное признание. С 1994 года обнинская «Технология» регулярно подтверждает статус Государственного научного центра Российской Федерации.