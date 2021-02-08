Ростов, Ярославская область, 8 февраля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. 6 февраля митрополит Ярославский и Ростовский Вадим освятил храм в честь Державной иконы Божией Матери в Ростове Великом. Об этом сообщает портал Ярославской митрополии.

Yareparhia.ru Церковь во имя Державной иконы в Ростове

Храм строился более 20 лет. Инициатором его возведения стал настоятель храма Андрея Стратилата села Сулость архимандритСильвестр (Лукашенко). Архимандрит Сильвестр известен тем, что являлся духовником сборной России на Олимпиаде в Лондоне.

Державная икона особенно почитается монархистами. Согласно церковному преданию, она была явлена 2 (15) марта 1917 года, в день отречения от престола Николая Второго.

«Сегодня мы с вами присутствуем при событии, которое не видится человеческими очами и сознанием не постигается. Сегодня благодатью Божией и стараниями многих людей, которые трудились для того, чтобы был воздвигнут этот святой храм, спустя более чем двадцать лет после начала, строительство было завершено, и храм освящен. Возведение храма — это то, что необходимо для духовного возрождения нашего народа. И сегодня мы торжествуем, так как в храме совершается первая Божественная литургия», — сказал митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Церковь построена в неорусском стиле. Настоятелем храма назначен ректор Ярославской духовной семинарии иерей Олег Овчаров.

Митрополит Вадим вручил патриаршие награды попечителям храма: орден преподобного Сергия Радонежского (3 степени) генеральному директору ООО «Твердость» Юрию Гунину, медаль преподобного Сергия Радонежского генеральному директору ООО «АК Капитал» Андрею Сизову, Патриарший знак храмоздателя директору АО «РМС» Александру Согласнову.

Храмы в честь Державной иконы Божией Матери в России начали строить с 1990-х годов. В настоящее время их более восьмидесяти.