Москва, 8 февраля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В приметы перед собеседованием при приёме на работу верят 12% жителей России. Чаще всего кандидаты надевают одежду, в которой ранее добивались успеха, рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Крамской. Гадание

Также претенденты на должность надевают счастливые украшения или часы, чистят обувь до блеска, моют голову, молятся, желают себе «ни пуха, ни пера», заговаривают денежные купюры и т. д.

Ритуалы на удачу при приёме на работу соблюдают 11% женщин и 12% мужчин. Не верят ни в какие приметы 88% опрошенных.

Опрос проведен 26—28 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу,

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