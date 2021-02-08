Москва, 8 февраля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Употребление чрезмерно хлорированной водопроводной воды грозит обернуться онкологическим заболеванием, потому воду из-под крана стоит фильтровать. Об этом генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар рассказал в интервью радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

Воду хлорируют, чтобы обеззаразить от различных микроорганизмов. Во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, водопроводная вода качественнее, чем в большинстве стран. Взрослым можно пить такую воду, но для детей её лучше фильтровать, так как остаются следовые концентрации хлорорганических соединений, пояснил он.

«Это канцерогены, которые имеют свойство накапливаться, их очень сложно выводить из организма. Никакие другие способы — кипячение, отстаивание — не очищают от них», — добавил Гончар.

Он посоветовал использовать хотя бы простое устройство кувшинного типа для доочистки воды, которую пьют дети. В их организме оставшиеся в воде вещества могут дать кумулятивный эффект.

«В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если ее не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология», — предупредил эксперт.

Если налитая из-под крана вода выглядит, как мутная взвесь, в ней, скорее всего, растворены газы. Они улетучиваются при отстаивании жидкости.

Образующаяся накипь говорит о солях кальция и магния в воде. Это строительное вещество для ногтей, волос и зубов, то есть самый безобидный компонент водопроводной воды. Готовить пищу лучше на дистиллированной, родниковой или талой воде, добавил специалист.

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