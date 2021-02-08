Москва, 8 февраля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. По программе туристического кешбэка за путешествия по России туроператоры предложат около 1,5 миллиона туров по различным направлениям. Об этом 8 февраля заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, передавл телеканал «Россия-1».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турбаза в Горном Алтае

По словам Горина, ожидается, что на третьем этапе программы туристического кешбэка будет предложено больше туров для детей. Также уделят внимание оздоровительному отдыху и санаториям.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным третий этап программы кешбэка стартует в конце февраля и продлится до 20 июня 2021 года.

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