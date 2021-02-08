Москва, 8 февраля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Министерство энергетики России не зафиксировало отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики цен, заявил 8 февраля замглавы министерства Павел Сниккарс.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями», — цитирует его пресс-служба министерства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» сообщила, что в России, несмотря на падение спроса, оптовые цены на электроэнергию достигли максимальных за последние пять лет значений. Из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

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