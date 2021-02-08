Екатеринбург, 8 февраля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. За выходные 6−7 февраля 2021 года в Свердловской области погибли в результате ДТП 18 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В указанный период времени произошло 26 аварий. 18 человек скончались (двое — дети), ещё 45 пострадали. Дорожная обстановка осложнилась из-за ухудшения погодных условий.

За весь февраль 2020 года в регионе зафиксировали всего 25 смертей в результате ДТП, обратили внимание в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в инспекции обратили внимание, что многие последние аварии в последнее время произошли на плохо очищенных от снега дорогах.