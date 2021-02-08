Саратов, 8 февраля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Саратовской области 8 февраля в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в нескольких школах, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Николай Богданов-Бельский. Дети с санями

Так, в школу не пошли ученики с 1-го по 6-й класс в 21 муниципальном районе (Аркадакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Лысогорский, Новобурасский, Петровский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Федоровский, Энгельсский, г. Шиханы, г. Саратов).

Учащиеся 1−4-х классов по причине морозов также не пошли на занятия в школы Базарно-Карабулакского, Духовницкого и Озинского районов. Частично отменили уроки в Краснопартизанском, Пугачевском, Питерском, Перелюбском, Турковском, Хвалынском и Татищевском районах. В штатном режиме работают 11 муниципальных районов.

По области 8 февраля в утренние часы температура воздуха достигала −25… −27 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в ряде районов Мордовии из-за морозов отменены занятия в школах.

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