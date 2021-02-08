Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Туристический поток в Петербурге за 2020 год сократился более чем на 70%. Об этом сообщила замглавы городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Всего за прошлый год Петербург принял порядка 2,9 млн туристов. Около 500 тыс. из них прибыли из-за границы.

При этом город посетили примерно на 82% иностранных граждан меньше, чем в предыдущие годы. Однако произошли и другие изменения, например, увеличилось время пребывания туриста и средний чек в Петербурге.

«Это является очень важным для нас, так как туризм — это вклад в экономику и возможность аргументировать, что туризм является стратегически важным направлением для развития территории. Цели прибытия тоже стали иными, все-таки отразилась пандемия на выборе многих туристов», — цитирует Гвичию «Интерфакс».

Программа кешбэка также, по ее словам, увеличила объемы семейного туризма в Северной столице, но чаще всего гости города предпочитали останавливаться у родственников, приезжали с деловыми целями либо на обучение.

Ранее председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что петербургской туристической отрасли может понадобиться примерно 2,5 года на восстановление после пандемии.