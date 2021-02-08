Таблица Менделеева может пополниться новыми элементами
Москва, 8 февраля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Исследователи с помощью так называемой фабрики по синтезу сверхтяжёлых элементов намерены пополнить таблицу Менделеева новыми элементами. Как сообщил директор Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников, начать подготовительные работы по обнаружению новых сверхтяжёлых элементов таблицы Менделеева учёные ОИЯИ планируют уже в 2021 году.
Читайте также: Два новых элемента таблицы Менделеева получили «российские» имена
Академик напомнил, что в Дубне в последние десятилетия в таблице Менделеева были открыты десять новых элементов.
Он добавил, что учёные намерены в 2021 году закончить «все работы для этого амбициозного эксперимента, опробовать новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень».
Ранее по теме: В РАН стартовал год Периодической таблицы химических элементов
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году четыре элемента таблицы Менделеева, открытые в период с 2003 по 2009 год, получили официальные наименования и символы. Так, в частности, 115-му и 118-му элементам были присвоены «российские» наименования московий (Mc) и оганессон (Оg).