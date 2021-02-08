В Ярославле 27 тысяч уличных светильников заменят за три месяца
Ярославль, 8 февраля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Исполнение энергосервисного контракта в Ярославле начнётся в ближайшее время. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Владимир Волков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе должны заменить более 27 500 устаревших энергоёмких светильников на новые светодиодные. Это позволит не только обновить уличное освещение, но и сэкономить деньги городского бюджета.
Итоги конкурса на энергосервисный контракт были подведены ещё осенью 2020 года, однако подписание документа затянулось из-за жалобы в ФАС. Антимонопольщики сначала обязали мэрию провести новый конкурс, но фирма-победитель отменила это решение в московском суде.
Замена светильников не потребует затрат из городского бюджета. Работы подрядчика будут оплачены из средств экономии электроэнергии.