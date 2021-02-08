Ярославль, 8 февраля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Исполнение энергосервисного контракта в Ярославле начнётся в ближайшее время. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля Владимир Волков и директор филиала «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Игорь Шарошихин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе должны заменить более 27 500 устаревших энергоёмких светильников на новые светодиодные. Это позволит не только обновить уличное освещение, но и сэкономить деньги городского бюджета.

«Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» приступят к монтажу освещения уже в этом месяце. На работах будет задействовано около 30 бригад. Заменить светильники планируем уже к концу мая», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Итоги конкурса на энергосервисный контракт были подведены ещё осенью 2020 года, однако подписание документа затянулось из-за жалобы в ФАС. Антимонопольщики сначала обязали мэрию провести новый конкурс, но фирма-победитель отменила это решение в московском суде.

«Мы долго шли к заключению энергосервисного контракта, и сейчас уже можно сказать, что историческое событие для города состоялось. Данный контракт имеет высокую социальную и экономическую важность для Ярославля, в том числе обеспечит жителям комфортные и безопасные условия. Уверен, что проблемы с освещением и жалобы ярославцев по этому поводу уйдут в прошлое», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Замена светильников не потребует затрат из городского бюджета. Работы подрядчика будут оплачены из средств экономии электроэнергии.