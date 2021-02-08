Москва, 8 февраля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Продолжив подъем 5 февраля, сегодня, 8 февраля, с утра цены на нефть Brent тестируют ключевую психологическую отметку $60 за баррель впервые с января 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Бочка с нефтью

«На фоне достижения значимого уровня некоторые участники рынка заговорили о коррекции в условиях перекупленности, которая может реализоваться без свежей подпитки текущего ралли.

Нефть Brent, которая и без того чувствует себя неплохо, получила дополнительную поддержку со стороны обвала доллара 5 февраля, который попал пол внушительное давление после выхода ключевой статистики по рынку труда.

По данным NFP, в январе уровень занятости в стране без учета сельскохозяйственного сектора вырос на 49 тыс. против скромного прогноза на уровне 50 тыс.

Тогда как результат за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения, с — 140 тыс. до — 227 тыс. Показатель среднечасовых заработков также разочаровал, не оправдав ожидания.

Тем временем отчет Baker Hughes показал, что на прошлой неделе число активных буровых в США увеличилось еще на четыре единицы, до 299 штук.

Таким образом, буровая активность в стране безостановочно растет с сентября 2020 года, что в сочетании с недавним ростом цен может подтолкнуть американских сланцевиков к наращиванию добычи в среднесрочной перспективе, а это в свою очередь несет риски для дальнейшего подъема Brent.

В краткосрочной перспективе котировки могут дотянуться до уровня $61 или даже устремиться в направлении отметки $62, где должен начаться откат, если этого не произойдет раньше», — считает эксперт.

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