Кострома, 8 февраля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Новый корпус онкологического диспансера в Костроме сдадут в мае 2021 года, на 6 месяцев позже запланированного срока. Об этом сообщает «K1NEWS.RU».

Adm44.ru Онкологический диспансер в Костроме

Перенести сроки сдачи объекта с ноября 2020 года пришлось из-за карантинных мер. В корпусе установили магнитно-резонансный томограф немецкого производства. Наладить его работу должны специалисты фирмы-производителя из Германии, но на данный момент они не могут приехать в город из-за карантинных ограничений, введённых в этой стране.

Сейчас в здании завершаются отделочные работы. По словам главного врача онкодиспансера Владимира Унгуряна, новый корпус будет иметь «колоссальное» значение для онкобольных, поскольку в нём разместится установка для лучевой терапии и пациентам с ослабленным иммунитетом не придётся ездить за облучением в столицу.