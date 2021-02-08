Новый корпус онкодиспансера в Костроме сдадут в мае 2021 года
Кострома, 8 февраля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Новый корпус онкологического диспансера в Костроме сдадут в мае 2021 года, на 6 месяцев позже запланированного срока. Об этом сообщает «K1NEWS.RU».
Перенести сроки сдачи объекта с ноября 2020 года пришлось из-за карантинных мер. В корпусе установили магнитно-резонансный томограф немецкого производства. Наладить его работу должны специалисты фирмы-производителя из Германии, но на данный момент они не могут приехать в город из-за карантинных ограничений, введённых в этой стране.
Сейчас в здании завершаются отделочные работы. По словам главного врача онкодиспансера Владимира Унгуряна, новый корпус будет иметь «колоссальное» значение для онкобольных, поскольку в нём разместится установка для лучевой терапии и пациентам с ослабленным иммунитетом не придётся ездить за облучением в столицу.
Строительство и оборудование нового корпуса ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», стоимость проекта составляет 2 млрд. 186 млн. рублей. На учёте в Костромском онкодиспансере состоит 17 тысяч пациентов.