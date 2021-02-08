Ярославль, 8 февраля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинский городской суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Аквапарк» в пользу посетительницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

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В 2020 году жительница Рыбинска приехала в аквапарк с мужем и ребёнком. Там к ней подошёл фотограф и предложил сделать фотографии, чтобы потом выбрать понравившиеся снимки и купить их. Посетительница позировала фотографу, но покупать сами снимки отказалась. Они ей не понравились.

Однако через две недели одна из фотографий женщины в купальнике появилась в социальной сети с подписью «Красивая?». И выложила эту фотографию в официальном сообществе аквапарка вовсе не сама жительница Рыбинска.

«В комментариях под фотографией началась травля, оскорбления истца и ее физических данных. В семье истца возникли проблемы: матери стало известно о происходящем от коллег, что повлекло стресс. После обращения в ООО «Аквапарк» по телефону, в личных сообщениях сообщества спустя сутки данная запись была удалена», — говорится в решении Рыбинского городского суда.

Свои моральные страдания жительница Рыбинска оценила в 400 тысяч рублей, подав иск о возмещении морального вреда.

Как выяснилось в суде, фотографированием занимался не сам аквапарк, а индивидуальный предприниматель, арендующий помещения. Но вот выложил в соцсети фотографию именно сотрудник ООО «Аквапарк».

В суде представитель ответчика утверждал, что съёмка проводилась в публичном месте, причём женщина сама позировала фотографу, тем самым давая разрешение на фотографирование. Следовательно, частная жизнь истицы не нарушалась. Но суд пришёл к иному выводу. Согласно закону, не допускается использование изображения физического лица без его согласия.

«Таким образом, хотя изображение истца и было сделано в публичном месте, именно она является основным объектом съемки, а потому, изображения (фотографии) не отображают информации о каком-либо публичном мероприятии, на котором она была сделана, а, следовательно, в данном случае ответчику было необходимо получить согласие истца на публикацию фотографии с ее изображением в сети интернет», — говорится в решении суда.

Также отклонил суд и доводы о том, что первоначально фотография была размещена арендатором на своей странице — это не является основанием для незаконного использования изображения человека. В итоге суд удовлетворил иск жительницы Рыбинска, уменьшив сумму требований в 400 до 20 тысяч. Также ответчик должен оплатить услуги юриста и госпошлину.