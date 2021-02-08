Саратов, 8 февраля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко, сообщила первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Только что стало известно, что задержан депутат-коммунист Саратовской областной думы Николай Бондаренко», — написала она в своём телеграм-канале.

Она уточнила, что «на данный момент информации немного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, которого накануне задержали по подозрению в покушении на мошенничество, отправили под стражу в СИЗО.

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