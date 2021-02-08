Барнаул, 8 февраля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Устойчивость к заболеванию COVID-19 может отмечаться даже в отсутствие антител к SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя обозначенные ранее причины — почему некоторые люди не заболевают COVID-19, он, в частности, отметил:

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«Полностью согласен с Сергеем Вознесенским (кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, — прим. ИА REGNUM) относительно причин устойчивости некоторых людей к новой коронавирусной инфекции. На самом деле причин может быть больше, но все они так или иначе связаны с наличием уже существующего на момент вирусной инвазии иммунитета к SARS-CoV-2 либо существованием достаточного для отражения инфекции уровня неспецифического иммунитета, в том числе и местного.

В последнем случае наличие устойчивости вообще может быть не связано с напряженностью гуморального иммунитета, иначе говоря, устойчивость к заболеванию может отмечаться даже в отсутствие антител к SARS-CoV-2».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом.

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