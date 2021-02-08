Барнаул, 8 февраля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Сравнение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с запуском первого спутника Земли корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

«Я бы не сравнивал мировое признание российской вакцины с запуском первого спутника. В конце концов, у нашей страны, благодаря в том числе богатому советскому наследию, накопился огромный опыт по разработке и производству разнообразных вакцин, существуют целые научные школы по этим направлениям, финансируемые государством.

Правительства же крупнейших капиталистических стран с помощью СМИ заранее создали негативный фон вокруг российских разработок, посчитав их блефом и даже не дождавшись вердикта со стороны научного сообщества. Поэтому сейчас мы имеем ситуацию не с «запуском спутника», а просто с очевидным, которое почему-то считалось невероятным».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, Россия удивила Запад своей вакциной от коронавируса «Спутник V», как в 1957 году СССР удивил запуском в космос первого искусственного спутника Земли, известила немецкая газета Die Welt. По данным издания, с 1957 Россия не могла ничем удивить западные страны с технической точки зрения.