Тбилиси, 8 февраля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. На самом крупном рынке Грузии «Лило Молл», расположенном на окраине Тбилиси, 8 февраля начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичной спасательной службы.

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По данным спасателей, ЧП произошло в административном здании рынка. Тушить огонь приехали 11 пожарных расчетов. Пламя перекинулось на некоторые магазины.

Сообщается, что на место пожара будут привлечены дополнительные бригады. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Стоит отметить, что пожар произошел в первый день, когда в Грузии разрешили открыться рынкам после перерыва из-за карантинных ограничений, которые ввели 28 ноября 2020 года.