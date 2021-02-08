США, 30 июля, 2015, 09:00 — ИА Регнум. В США по подозрению в махинациях с медицинскими страховками арестован бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а в настоящее время — агент хоккеиста Андрея Маркова, гражданин РФ Сергей Березин. Об этом сообщает американский телеканал WPBF.

По версии полиции, компания Березина давала медицинским работникам взятки за незаконные финансовые операции со страховками. На махинациях Березин заработал около $100 тыс, сообщают источники телеканала.

В НХЛ Березин выступал за клубы Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks и Washington Capitals.