Барнаул, 8 февраля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю добились заключения под стражу сроком на два месяца для бывшего главы Октябрьского района Барнаула, бывшего главы Лебяжинской сельской администрации Барнаула Сергея Овсянникова. Его посредник заключён под домашний арест.

George Hodan Арест

Как сообщает сегодня, 8 февраля, пресс-служба ведомства, экс-чиновник и его коллега обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ («Пособничество в присвоении растрате)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывшего чиновника задержали на прошлой неделе. Главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула Андрей Овсянников работал в февраля 2016 года по 13 декабря 2017 года (затем был избран главой Троицкого района Алтайского края).

По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года подложные документы о якобы проведённых культурно-массовых мероприятиях «принесли» главе и его помощнику 157 тысяч рублей «доходов». Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года за якобы осуществленные работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района удалось «заработать» ещё более 450 тысяч рублей.

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Напомним, до прихода на работу в мэрию Барнаула Овсянников работал главой Троицкого района. Там он «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок из райцентра в Барнаул. Факт необоснованного расходования бюджетных средств на поездки на служебном автомобиле установила районная прокуратура. О его увольнении по собственному желанию мэрия известила 22 января 2021 года.

Ранее со скандалом уволился «алтайский Ефремов». Любитель пьяной езды и езды без прав Вячеслав Новиков тоже был главой Октябрьского района Барнаула.

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