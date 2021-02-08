Москва, 8 февраля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал своему визиту в Москву оценки, которые отличаются от его прежних заявлений, это вызвало удивление российской стороны. Об этом заявили 8 февраля в МИД России.

European Parliament Жозеп Боррель

В российском дипведомстве прокомментировали заметку в блоге Борреля, опубликованную им по возвращении в Брюссель. В МИД полагают, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой дипломатии РФ Сергеем Лавровым. Лавров рассказал об итогах переговоров в присутствии своего европейского коллеги.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — сообщили ТАСС в МИД России.

Боррель, добавили в дипведомстве, не был ограничен ни во времени, ни в формате. Вероятно, ему уже в Брюсселе объяснили, как нужно было расставить акценты. В таком случае это подтверждает, как и кто на самом деле формирует политику ЕС, указали в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель находился в России с визитом с 4 по 6 февраля. В ходе встречи с Лавровым 5 февраля он заявил, что Евросоюз и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений. Он отмечал также, что выступает за диалог с Москвой, несмотря на имеющиеся сложности. Позже, 7 февраля, Боррель написал в блоге, что Москва не заинтересована в улучшении отношений с Брюсселем. Он также допустил введение против России новых санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

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