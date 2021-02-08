Токио, 8 февраля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В сети появились снимки подкапотного пространства купе Nissan Z Proto. Фотографии с движком авто размещены на странице пользователя @layersworks в социальной сети Instagram.

@layersworks Спорткар Nissan Z Proto

Снимки были сделаны в здании Nissan Crossing в Токио, когда два техника приподняли капот для осмотра двигателя. На фото видно, что машина укомплектована трёхлитровым 400-сильным битурбированным агрегатом V6. Точно такой же мотор имеет спортивное купе Infiniti Q60 S. Функционировать V6 будет с шестискоростной «механикой».

Кроме того, ожидается, что в моторной гамме Z-серии появится более мощная версия агрегата производительностью более 500 л. с., который будет работать как с «механикой», так и с девятискоростным «автоматом».

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году российские дилеры реализовали 56 352 автомобиля бренда Nissan — на 13% меньше, чем в 2019 году.

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