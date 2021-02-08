Саранск, 8 февраля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В ряде районов Мордовии из-за морозов отменены занятия в школах. Об этом сообщает республиканское министерство образования.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

Так, с 1-го по 4-й класс не учатся школьники Ардатовского, Атяшевского, Атюрьевского, Дубенского, Ельниковского, Ичалковского, Краснослободского, Темниковского, Теньгушевского районов.

Отменены занятия для учащихся с 1-го по 11-й класс в школах Большеигнатовского района.

По данным Гидрометцентра, сейчас в среднем на территории Мордовии температура воздуха составляет — 22 °C.

ИА REGNUM напоминает, школьники с 1-го по 4-й класс не учатся при — 24 °C и ниже в сельских школах, — 25 °C — в городских, школьники с 1-го по 9-й класс — при температуре — 28 °C и — 30 °C соответственно, при температуре ниже — 30 °C и — 32 °C могут не посещать занятия все учащиеся.