Улан-Удэ, 8 февраля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 7 февраля в Бурятию прибыли первые два чартерных рейса из Екатеринбурга и Москвы с участниками зимней туристической программы на Байкал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на одном из самолётов также прилетела руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Egov-buryatia.ru Встреча первых чартерных рейсов в Бурятии

Ведомство выступило одним из организаторов чартерной программы. По словам его руководителя, в числе ключевых задач программы — сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. В связи с этим власти будут расширять программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений.

«По опыту прошлого года, чартеры позволяют нам в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя, что особенно ощутимо для больших семей с детьми. Чартерная программа этого года стартует с зимнего Байкала. Февраль-март — это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лед самого большого озера на планете и доступны все виды активного зимнего отдыха», — отметила она.

Для жителей Екатеринбурга стоимость восьмидневных туров на зимний Байкал составит от 18 тыс. рублей на человека, Москвы — 24 тыс. рублей за полный набор услуг.