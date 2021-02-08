Москва, 8 февраля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В России, несмотря на падение спроса, оптовые цены на электроэнергию достигли максимальных за последние пять лет значений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка».

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик электроэнергии

Так, в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) одноставочная цена оптового рынка в прошлом году поднялась на 3,4%, составив 2,54 тыс. рублей за 1 МВт·ч. Во второй ценовой зоне (Сибирь) цены выросла на 0,6%, до 1,78 тыс. рублей за 1 МВт ·ч.

Одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть).

Из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

Отмечается, что рост энергоцен при снижении спроса возмущает промышленность. Как сообщили в «Сообществе потребителей энергии, «энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января директор оператора АЭС концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров заявил о том, что российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд ещё советских времён. Сегодня каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

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