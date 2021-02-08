Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Температурный фон в Санкт-Петербурге в понедельник, 8 февраля, будет на 4−5 градусов ниже климатической нормы. Такую погоду городу принёс антициклон из Скандинавии, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний хвойный лес в Ленобласти

По его данным, Северная столица окажется под влиянием гребная скандинавского антициклона. Он уменьшит плотность облачности и сохранит морозную погоду. Существенных осадков не ожидается.

По данным Леуса, температура воздуха в Петербурге составит −8… −10 градусов, по Ленинградской области −8… −13 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

Между тем, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге температура воздуха днем составит −11… −13 градусов. В Ленинградской области днем −10… −15 градусов, местами −18… −20 градусов. На дорогах обоих регионов гололедица.