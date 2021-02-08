Смазнево, Алтайский край, 8 февраля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Под завалами в селе Смазнево Заринского района Алтайского края нашли последнего, восьмого пострадавшего при сходе снега. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служе регионального ГУ МЧС РФ, погибших было четверо, четверо — пострадали.

МЧС Место ЧП, в результате которого людей завалило снегом в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Для четверых происшествие закончилось смертью

«На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России (в том числе психологи), а также взаимодействующие службы: медики, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло сегодня утром, 8 февраля, в 10:00 по местному времени. На место происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Один пострадавший вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск.

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