В День российской науки, 8 февраля, президент РФ Владимир Путин провёл совещание Совета по науке и образованию. Оно проходило в режиме видео-конференц-связи. Напомним, глава государства является председателем данного совета. Также российский лидер дал старт выводу на полную мощность реакторного комплекса ПИК (РК ПИК). Этот один из самых мощных в мире высокопоточных источников нейтронов расположен на территории ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова» в Гатчине (Ленинградская область). Установка предназначена для проведения исследований в области физики фундаментальных взаимодействий, ядерной физики, физики конденсированного состояния, материаловедения, молекулярной биофизики, производства изотопов. Согласно президентскому указу, 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этими событиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:11 08.02.2021 Путин: надеюсь, что техника работает исправно, все меня видят и слышат.

14:12 08.02.2021 Президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку президент России дал слово.

14:13 08.02.2021 Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: «Мы запускаем прибор, который является базовым для технологических прорывов».

14:14 08.02.2021 История национального исследовательского центра «Курчатовский институт» началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр «Курчатовский институт»). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.

14:14 08.02.2021 Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.

14:16 08.02.2021 Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: белорусская сторона будет участвовать в работе реакторного комплекса ПИК.

14:18 08.02.2021 Путин: у нас есть определённые проблемы с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать их.

14:18 08.02.2021 Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук попросил Путина дать команду ввода реактора в работу.

14:19 08.02.2021 Путин: «Знаю, что начинается важный, можно сказать знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного ректора ПИК. Помню, я был у вас на этой площадке в Гатчине, смотрел, как там все организовано».

14:21 08.02.2021 Владимир Путин попросил начать тестовый эксперимент выведя реактор ПИК на полную мощность.

14:22 08.02.2021 Начался рост, шторки открываются, пошёл набор мощности. Президенту России пояснили, что это достаточно длительный процесс.

14:23 08.02.2021 Президент России Владимир Путин пожелал учёным дальнейшей плодотворной работы и поздравил их с Днём российской науки.

14:24 08.02.2021 Пандемия повсеместно ускорила внедрение передовых разработок — Путин.

14:25 08.02.2021 Путин: «Важно, чтобы плоды технологического прогресса были доступны всем». Президент также отметил, что Россия — единственная страна, которая имеет три вакцины от коронавируса собственной разработки.

14:27 08.02.2021 Только что мной подписан указ о федеральной программе в области экологии и климата — Путин.

14:28 08.02.2021 Путин привёл интересные данные, согласно опросу, почти две трети родителей готовы поддержать желание своих детей заниматься наукой.

14:29 08.02.2021 Президент России рассказывает об открытиях, сделанных молодыми российскими учёными.

14:32 08.02.2021 Слово дали руководителю научного фонда.

14:33 08.02.2021 Получило существенное развитие грантовое финансирование науки: с 2012 года — в 4 раза.

14:36 08.02.2021 В 2020 году, несмотря на пандемию, удалось создать 3 вакцины от коронавируса. Это еще и новые возможности. Нам нужно иметь собственное производство биотехнологических субстанций.

14:37 08.02.2021 Учёный рассказывает, в каких сферах наша наука могла бы сделать прорыв.

14:39 08.02.2021 В России 26,4% или 39 миллионов человек пребывают в возрасте, превышающим рабочий.

14:39 08.02.2021 Науке нужно задуматься над удушением качества жизни для старшего поколения.

14:40 08.02.2021 Нам нужна большая координация бизнеса и науки при комплексной поддержке со стороны государства.

14:40 08.02.2021 Нужно более широкое использование госсубсидий.

14:41 08.02.2021 Жители России считают основным достижением отечественной и мировой науки последних лет борьбу с коронавирусом. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 8 февраля на сайте организации. Борьба с коронавирусом и разработка вакцины — такой вариант выбрали 16% респондентов. На втором месте — военные разработки, новая техника, ВПК и вооружение, этот вариант выбрали ещё 10% опрошенных. Об этом: Жители РФ считают борьбу с COVID-19 главным достижением науки — ВЦИОМ

14:41 08.02.2021 Использование фабрики проектного финансирования с участием ВЭБ нужно учёным.

14:43 08.02.2021 Сегодня в День российской науки предлагаю в комплексе обсудить вопросы, связанные с формированием конкурентных условий для успешного технологического развития России, а это в том числе создание самой передовой научной инфраструктуры, которая позволяет решать сложнейшие уникальные исследовательские задачи — Путин.

14:46 08.02.2021 Путин дал слово Елене Шмелёвой (это сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию).

14:47 08.02.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию дал старт выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Читайте также: Путин дал старт выводу нейтронного реактора в Гатчине на полную мощность

14:47 08.02.2021 Россия подтвердила свои лидерские позиции в мировой науке, разработав за кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Читайте подробнее: Путин: вакцина от коронавируса — крупных научный успех России

14:48 08.02.2021 Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, заявил 8 февраля президент страны Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Читайте также: Путин: Россия занимает лидирующие позиции в создании вакцин от COVID-19

14:49 08.02.2021 На заседании Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин заявил, что развитие образования и науки — залог национальной безопасности и растущего уровня жизни граждан страны. Читайте также: Вложения в развитие науки себя полностью оправдали — Путин

14:50 08.02.2021 Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию в высоких технологиях и политике стран, связанную с поддержкой научных разработок, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Читайте также: Нужна политика «принципиально иного уровня сложности» — Путин о науке

14:50 08.02.2021 Елена Шмелёва рассказывает о совместных проектах, реализуемых «Сириусом».

14:51 08.02.2021 Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений».

14:53 08.02.2021 Наука интернациональная, но всегда решает национальные задачи — Шмелёва.

14:53 08.02.2021 Слово дали Максиму Никитину — Московский физико-технический институт.

14:57 08.02.2021 Учёный предложил создать надведомственную структуру. Она поможет лучшей координации.

14:57 08.02.2021 В России идёт активная работа по научно-технологическим программам в сельском хозяйстве и генетике. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Читайте подробнее: Путин назвал отрасли, где необходимо быстрое внедрение высоких технологий

14:58 08.02.2021 Путин дал слово РАН.

15:04 08.02.2021 Президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук Михаил Ковальчук: «Мы запускаем прибор, который, помимо того, что является уникальной установкой для проведения научных исследований совершенно заоблачного уровня, он является и базовой установкой для технологических прорывов в первую очередь в области создания новых материалов и новых технологий в энергетике, создания принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий, в частности, ядерно-медицинских, безусловно, сельского хозяйства и многого другого».

15:04 08.02.2021 Михаил Ковальчук: «Наличие такой установки является всегда показателем технологического уровня страны. Любое государство, которое хочет заявить о себе как о технологической державе, старается «завести» такую установку у себя и показать, что они могут ее эксплуатировать. А страны, которые могут эти установки придумывать и создавать, образуют очень узкий элитарный клуб, в котором Россия всегда занимала одно из лидирующих, знаковых мест».

15:05 08.02.2021 Михаил Ковальчук: «Был образован Международный центр нейтронных исследований, и большое количество стран ближнего и дальнего зарубежья уже проявили знаковый интерес. Хочу с удовольствием сообщить, что, во-первых, буквально два дня назад мы подписали договор с нашими белорусскими коллегами по широкому кругу взаимодействия между белорусской Академией наук и Курчатовским институтом, по широкому кругу научных проблем, и, что очень важно, там предусмотрено участие белорусской стороны в работах на реакторе ПИК».

15:10 08.02.2021 По реализации комплексных программ развития высоких технологий в ключевых отраслях экономики России будут проведены специальные совещания. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Читайте также: Путин проведёт серию совещаний по внедрению новых технологий

15:17 08.02.2021 В России растёт популярность научной карьеры. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Читайте подробнее: Путин заявил о быстром «омоложении» российской науки по кадровому составу

15:19 08.02.2021 Президент РФ Владимир Путин назвал крупным научным успехом появление в России трёх вакцин от COVID-19, а также отметил, что Россия благодаря своим учёным «занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса»: «Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки».

15:28 08.02.2021 Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв: «Совершенно точно мы реализуем проект ПИК. Есть свои активности в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, и в Димитровграде мы реализуем проект МБИР. Так вот с учетом этих установок мы в середине 20-х годов фактически удовлетворим весь мировой спрос в нейтронных исследованиях. Это важно и с точки зрения фундаментальной науки, и с точки зрения развития атомной энергетики, перехода уже к четвертому поколению».

15:46 08.02.2021 Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина РФ Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в российских регионах.

15:52 08.02.2021 Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов необходимо тщательно проверить. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Об этом: Путин спросил у Силуанова, куда делись деньги на зарплаты учёным

16:02 08.02.2021 Ученые Новосибирска на заседании Совета при президенте по науке и образованию. Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

16:02 08.02.2021 Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести на федеральной территории «Сириус» конгресс российских математиков.

16:10 08.02.2021 Президент РФ Владимир Путин поручил создать при правительстве РФ комиссию по научно-технологическому развитию.

16:10 08.02.2021 Россия имеет большой задел для развития передовых технологий в гражданской сфере, а не только оборонно-промышленной. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Читайте далее: Путин призвал оставить «межведомственные дрязги» ради развития технологий

16:19 08.02.2021 Президент РФ Владимир Путин заявил, что «глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут: «И совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества».

16:21 08.02.2021 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «подняться над ведомственной разобщенностью».

16:21 08.02.2021 Забюрокраченность системы получения учёными президентских грантов создаёт проблемы, в ней нет ничего хорошего, заявил 8 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Читайте также: Путин призвал устранить забюрокраченность получения грантов учеными

16:40 08.02.2021 В Тамбовской области 8 февраля губернатор Александр Никитин открыл Год науки и технологий. В торжестве в онлайн-режиме принял участие гости из Армении, Португалии, Италии, также состоялось вручение наград. Читайте также: В Тамбовской области открылся Год науки и технологий

16:54 08.02.2021 Разобраться с уровнем зарплат научных работников поручил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин. [[[quote-0]]]

Об этом:Путин о зарплатах научных работников: «Где деньги, Зин?»