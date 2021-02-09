День российской науки: Путин открыл реактор ПИК и выслушал учёных
В День российской науки, 8 февраля, президент РФ Владимир Путин провёл совещание Совета по науке и образованию. Оно проходило в режиме видео-конференц-связи. Напомним, глава государства является председателем данного совета.
Также российский лидер дал старт выводу на полную мощность реакторного комплекса ПИК (РК ПИК). Этот один из самых мощных в мире высокопоточных источников нейтронов расположен на территории ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова» в Гатчине (Ленинградская область).
Установка предназначена для проведения исследований в области физики фундаментальных взаимодействий, ядерной физики, физики конденсированного состояния, материаловедения, молекулярной биофизики, производства изотопов.
Согласно президентскому указу, 2021 год объявлен в России годом науки и технологий.
Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этими событиями.
Путин: надеюсь, что техника работает исправно, все меня видят и слышат.
Президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку президент России дал слово.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: «Мы запускаем прибор, который является базовым для технологических прорывов».
История национального исследовательского центра «Курчатовский институт» началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр «Курчатовский институт»).
Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.
Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук: белорусская сторона будет участвовать в работе реакторного комплекса ПИК.
Путин: у нас есть определённые проблемы с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать их.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук попросил Путина дать команду ввода реактора в работу.
Путин: «Знаю, что начинается важный, можно сказать знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного ректора ПИК. Помню, я был у вас на этой площадке в Гатчине, смотрел, как там все организовано».
Владимир Путин попросил начать тестовый эксперимент выведя реактор ПИК на полную мощность.
Начался рост, шторки открываются, пошёл набор мощности. Президенту России пояснили, что это достаточно длительный процесс.
Президент России Владимир Путин пожелал учёным дальнейшей плодотворной работы и поздравил их с Днём российской науки.
Пандемия повсеместно ускорила внедрение передовых разработок — Путин.
Путин: «Важно, чтобы плоды технологического прогресса были доступны всем». Президент также отметил, что Россия — единственная страна, которая имеет три вакцины от коронавируса собственной разработки.
Только что мной подписан указ о федеральной программе в области экологии и климата — Путин.
Путин привёл интересные данные, согласно опросу, почти две трети родителей готовы поддержать желание своих детей заниматься наукой.
Президент России рассказывает об открытиях, сделанных молодыми российскими учёными.
Слово дали руководителю научного фонда.
Получило существенное развитие грантовое финансирование науки: с 2012 года — в 4 раза.
В 2020 году, несмотря на пандемию, удалось создать 3 вакцины от коронавируса. Это еще и новые возможности. Нам нужно иметь собственное производство биотехнологических субстанций.
Учёный рассказывает, в каких сферах наша наука могла бы сделать прорыв.
В России 26,4% или 39 миллионов человек пребывают в возрасте, превышающим рабочий.
Науке нужно задуматься над удушением качества жизни для старшего поколения.
Нам нужна большая координация бизнеса и науки при комплексной поддержке со стороны государства.
Нужно более широкое использование госсубсидий.
Жители России считают основным достижением отечественной и мировой науки последних лет борьбу с коронавирусом. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 8 февраля на сайте организации.
Борьба с коронавирусом и разработка вакцины — такой вариант выбрали 16% респондентов. На втором месте — военные разработки, новая техника, ВПК и вооружение, этот вариант выбрали ещё 10% опрошенных.
Об этом: Жители РФ считают борьбу с COVID-19 главным достижением науки — ВЦИОМ
Использование фабрики проектного финансирования с участием ВЭБ нужно учёным.
Сегодня в День российской науки предлагаю в комплексе обсудить вопросы, связанные с формированием конкурентных условий для успешного технологического развития России, а это в том числе создание самой передовой научной инфраструктуры, которая позволяет решать сложнейшие уникальные исследовательские задачи — Путин.
Путин дал слово Елене Шмелёвой (это сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию).
Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию дал старт выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
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Россия подтвердила свои лидерские позиции в мировой науке, разработав за кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
Читайте подробнее: Путин: вакцина от коронавируса — крупных научный успех России
Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, заявил 8 февраля президент страны Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
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На заседании Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин заявил, что развитие образования и науки — залог национальной безопасности и растущего уровня жизни граждан страны.
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Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию в высоких технологиях и политике стран, связанную с поддержкой научных разработок, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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Елена Шмелёва рассказывает о совместных проектах, реализуемых «Сириусом».
Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений».
Наука интернациональная, но всегда решает национальные задачи — Шмелёва.
Слово дали Максиму Никитину — Московский физико-технический институт.
Учёный предложил создать надведомственную структуру. Она поможет лучшей координации.
В России идёт активная работа по научно-технологическим программам в сельском хозяйстве и генетике. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
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Путин дал слово РАН.
Президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук Михаил Ковальчук: «Мы запускаем прибор, который, помимо того, что является уникальной установкой для проведения научных исследований совершенно заоблачного уровня, он является и базовой установкой для технологических прорывов в первую очередь в области создания новых материалов и новых технологий в энергетике, создания принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий, в частности, ядерно-медицинских, безусловно, сельского хозяйства и многого другого».
Михаил Ковальчук: «Наличие такой установки является всегда показателем технологического уровня страны. Любое государство, которое хочет заявить о себе как о технологической державе, старается «завести» такую установку у себя и показать, что они могут ее эксплуатировать. А страны, которые могут эти установки придумывать и создавать, образуют очень узкий элитарный клуб, в котором Россия всегда занимала одно из лидирующих, знаковых мест».
Михаил Ковальчук: «Был образован Международный центр нейтронных исследований, и большое количество стран ближнего и дальнего зарубежья уже проявили знаковый интерес. Хочу с удовольствием сообщить, что, во-первых, буквально два дня назад мы подписали договор с нашими белорусскими коллегами по широкому кругу взаимодействия между белорусской Академией наук и Курчатовским институтом, по широкому кругу научных проблем, и, что очень важно, там предусмотрено участие белорусской стороны в работах на реакторе ПИК».
По реализации комплексных программ развития высоких технологий в ключевых отраслях экономики России будут проведены специальные совещания. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
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В России растёт популярность научной карьеры. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
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Президент РФ Владимир Путин назвал крупным научным успехом появление в России трёх вакцин от COVID-19, а также отметил, что Россия благодаря своим учёным «занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса»: «Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки».
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв: «Совершенно точно мы реализуем проект ПИК. Есть свои активности в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, и в Димитровграде мы реализуем проект МБИР. Так вот с учетом этих установок мы в середине 20-х годов фактически удовлетворим весь мировой спрос в нейтронных исследованиях. Это важно и с точки зрения фундаментальной науки, и с точки зрения развития атомной энергетики, перехода уже к четвертому поколению».
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина РФ Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в российских регионах.
Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов необходимо тщательно проверить. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
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Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести на федеральной территории «Сириус» конгресс российских математиков.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать при правительстве РФ комиссию по научно-технологическому развитию.
Россия имеет большой задел для развития передовых технологий в гражданской сфере, а не только оборонно-промышленной. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что «глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут: «И совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «подняться над ведомственной разобщенностью».
Забюрокраченность системы получения учёными президентских грантов создаёт проблемы, в ней нет ничего хорошего, заявил 8 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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В Тамбовской области 8 февраля губернатор Александр Никитин открыл Год науки и технологий. В торжестве в онлайн-режиме принял участие гости из Армении, Португалии, Италии, также состоялось вручение наград.
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Разобраться с уровнем зарплат научных работников поручил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин.
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Создать новую госпрограмму научно-технологического развития России поручил правительству президент РФ Владимир Путин 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию.
Подробности в материале: Путин поручил обновить госпрограмму научно-технологического развития страны
Стимулы для участия частных компаний в научно-технических разработках необходимо создавать в России, заявил 8 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Глава государства заявил, что «кто вырвется вперёд», тот и «будет определять дальнейшее развитие всего человечества». Он назвал «научный, технологический суверенитет» вопросом «настоящего и будущего России».
Подробности в материале: Путин призвал заинтересовать бизнес в участии в российских научных проектах
Антарктиду следует выделить отдельно как объект научных исследований, заявил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина.
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Что представляет собой реактор ПИК:
Реактор ПИК отличается от большинства аналогичных зарубежных проектов увеличенными нейтронными потоками в отражателе, наличием нейтронной ловушки с очень высоким потоком и возможностью облучения материалов в активной зоне. Максимальная плотность невозмущенного потока тепловых нейтронов близка к величине 5×1015сm-2xс-1 и соответствует рекордным значениям, полученным в реакторах непрерывного действия.
После энергетического пуска в состав реакторного комплекса войдут кроме самого реактора ПИК, являющегося источником нейтронов, несколько десятков экспериментальных установок.
Цитата с сайта pnpi.spb.ru.
Реактор ПИК станет основой Международного центра нейтронных исследований мирового класса. Напомним, его запуск на полную мощность состоялся накануне, 8 февраля.
В 2013 году, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2012 года No 1194, завершены работы по сооружению 2-го и 3-го пусковых комплексов в объеме проекта «Реконструкция научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК ФГБУ «ПИЯФ».
Цитата из буклета по реактору ПИК.
Планируемые экспериментальные станции. Цитата с сайта pnpi.spb.ru.
Нейтроноводный зал. Визит президента Российской Федерации В. В. Путина 30 апреля 2013 года.