Барнаул, 8 февраля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В селе Смазнево Заринского района Алтайского края сегодня утром, 8 февраля, в 10:00 местного времени произошло ЧП: в результате схода снежного покрова с крыши зернохранилища под завалом оказались восемь человек. Как сообщает телеграм-канал краевого правительства, в ходе спасательной операции удалось найти семерых из них, четверо погибли.

Село Смазнево Заринского района Алтайского края

«На место происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Один пострадавший вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск. Остальные выжившие от госпитализации отказываются», — пояснили в правительстве.

По поручению главы края Виктора Томенко в Заринский район выехал заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов. Его задача — организация всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего.

На место также выехал руководитель Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае этой зимой выпало достаточно много снега, ситуация вызвала многочисленные нарекания не только в Барнауле, но и Бийске, где по причине начищенных дорог вышли на забастовку водители общественного транспорта.