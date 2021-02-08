Несколько жителей Алтая погибли под снежным завалом
Барнаул, 8 февраля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В селе Смазнево Заринского района Алтайского края сегодня утром, 8 февраля, в 10:00 местного времени произошло ЧП: в результате схода снежного покрова с крыши зернохранилища под завалом оказались восемь человек. Как сообщает телеграм-канал краевого правительства, в ходе спасательной операции удалось найти семерых из них, четверо погибли.
«На место происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Один пострадавший вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск. Остальные выжившие от госпитализации отказываются», — пояснили в правительстве.
По поручению главы края Виктора Томенко в Заринский район выехал заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов. Его задача — организация всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего.
На место также выехал руководитель Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае этой зимой выпало достаточно много снега, ситуация вызвала многочисленные нарекания не только в Барнауле, но и Бийске, где по причине начищенных дорог вышли на забастовку водители общественного транспорта.