Красноярск, 8 февраля, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В школах Красноярска отменяют уроки из-за сообщений о минировании. Об этом сообщают родители школьников.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Детей эвакуировали из школ. По сообщениям ряда красноярцев, идёт проверка МВД из-за сообщений о минированиях, которая продлится до 12:00 по местному времени. Как передаёт «ТВК Красноярск», вторая смена будет учиться.

В главном управлении образования подтвердили информацию об эвакуации и о работе в школах сотрудников МВД. Причину проверки в управлении не назвали.

Напомним, информация о минировании школ 8 февраля поступала и на Дальнем Востоке.

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